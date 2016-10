Kinowelt 11:15 bis 13:10 Thriller In the Cut AUS, USA, GB 2003 16:9 20 40 60 80 100 Merken Frannie Avery, ein bis dahin eher leidenschaftslos lebender New Yorker Single, steigt die Kellertreppe der Red Turtle Bar hinab - und damit in die Untiefen ihrer eigenen Begierden. Durch Zufall beobachtet sie im Halbdunkel der Bar eine Oralsex-Szene: der Kopf einer Frau in seinem Schritt, ihre Bewegungen, ihre langen blauen Fingernägel, dahinter die Umrisse des Mannes, sein Tattoo auf dem Handrücken. Das Bild geht Frannie nicht mehr aus dem Kopf. Nichts geht mehr seinen gewohnten Gang, als am nächsten Morgen die grausam entstellte Leiche der Frau mit den blauen Fingernägeln gefunden wird. Und der Mann mit dem Tattoo sich Frannie als Detective Malloy vorstellt, der in dem Mordfall ermittelt. Der undurchschaubare Macho Malloy fasziniert Frannie und eine verhängnisvolle Beziehung zwischen Zeugin und Detective nimmt ihren Lauf, bis ein weiterer Mord geschieht. Hin- und her gerissen zwischen Misstrauen und Verlangen, zwischen Faszination und Angst, droht Frannie die Kontrolle über ihre sexuelle Begierden zu verlieren und gerät in Lebensgefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Meg Ryan (Frannie) Mark Ruffalo (Detective Malloy) Jennifer Jason Leigh (Pauline) Nick Damici (Detective Rodriguez) Sharrieff Pugh (Cornelius Webb) Micheal Nuccio (Frannies Vater) Sunrise Coigney (Frannies Mutter) Originaltitel: In the Cut Regie: Jane Campion Drehbuch: Jane Campion, Susanna Moore Kamera: Dion Beebe Musik: Hilmar Örn Hilmarsson Altersempfehlung: ab 16

