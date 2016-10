TNT Comedy 22:15 bis 22:35 Comedyserie Two and a Half Men Ziege bleibt Ziege USA 2007 16:9 Merken Jake kommt in die Junior High School. Bei Charlie und Alan ruft dies schlimme Erinnerungen an ihre eigene Schulzeit hervor. Vor allem Alan warnt Jake eindringlich vor den Schikanen seiner Mitschüler. Dabei jagt er seinem Sohn solche Angst vor der neuen Schule ein, dass der sich gar nicht erst hintraut und gleich den ersten Schultag schwänzt. Charlie und Alan kommen zu der Erkenntnis, dass man Problemen nicht immer aus dem Weg gehen kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Charlie Sheen (Charlie Harper) Jon Cryer (Alan Harper) Angus T. Jones (Jake Harper) Conchata Ferrell (Berta) Kris Iyer (Dr. Prajneep) Brian Turk (Mike) Monica Young (Julie) Originaltitel: Two and a Half Men Regie: Ted Wass Drehbuch: Chuck Lorre, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Musik: Dennis C. Brown, Grant Geissman Altersempfehlung: ab 12