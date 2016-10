TNT Comedy 20:15 bis 20:40 Comedyserie 2 Broke Girls Das In-Lokal USA 2013 16:9 Merken Caroline hat eine Verabredung mit dem hübschen Surfer Mark in einem der angesagtesten Restaurants der Stadt. Als der sie am Abend jedoch versetzt, beschließt die ehemals reiche Blondine, die so schwer zu ergatternde Reservierung nicht einfach verfallen zu lassen, sondern stattdessen mit Max essen zu gehen. In der Tat ist das Restaurant etwas ganz Besonderes. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kat Dennings (Max Black) Beth Behrs (Caroline Channing) Jonathan Kite (Oleg) Garrett Morris (Earl) Matthew Moy (Han Lee) Jennifer Coolidge (Sophie Kachinsky) Alex Staggs (Brian-Brian) Originaltitel: 2 Broke Girls Regie: Don Scardino Drehbuch: Whitney Cummings Altersempfehlung: ab 12

