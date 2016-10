TNT Comedy 07:25 bis 07:50 Comedyserie Seinfeld Das Friars-Club-Jackett USA 1996 16:9 Merken Jerry geht mit Susans bester Freundin auf ein Date in den New Yorker Friars Club während Elaine die Schwerhörigkeit ihres neuen Kollegen anzweifelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Seinfeld (Jerry) Jason Alexander (George) Michael Richards (Kramer) Julia Louis-Dreyfus (Elaine) Heidi Swedberg (Susan) Samantha Smith (Hallie) John O'Hurley (Peterman) Originaltitel: Seinfeld Regie: Andy Ackerman Drehbuch: David Mandel Kamera: Wayne Kennan Musik: Jonathan Wolff Altersempfehlung: ab 6

