History 22:25 bis 23:10 Dokusoap Die Karren Kings Kübelweise Glück USA 2014 Stereo 16:9 Merken Rutledge und George haben nur zwei Wochen Zeit, um einen verrosteten VW Kübelwagen von 1974 in einen Allzweckwagen zu verwandeln, den man jeden Tag fahren kann. Außerdem versucht Rutledge, einen Buick Roadmaster von 1996 durch ein paar coole Umbauten zu modernisieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Lost in Transmission Altersempfehlung: ab 12