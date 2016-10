History 18:55 bis 19:45 Dokumentation Ancient Aliens - Unerklärliche Phänomene Überirdische Mächte USA 2014 Stereo 16:9 Merken Geschichten von seltsamen Begegnungen begleiten viele historische Ereignisse. In den Mythen antiker Kulturen ist oft von Göttern die Rede, die in die Angelegenheiten der Menschen eingreifen. Bei den Sumerern erschufen zum Beispiel Götter die Menschheit, bei den Hebräern gab Gott Moses mit den Zehn Geboten die ersten Gesetze und der Engel Gabriel teilte angeblich die göttliche Weisheit mit dem Propheten Mohammed. Einige behaupten, dass nicht Götter, sondern Außerirdische diese übernatürlichen Besucher waren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Robert Clotworthy (Himself - Narrator) Originaltitel: Ancient Aliens Drehbuch: Daniel Snyder