History 15:05 bis 16:05 Abenteuerserie Aufstand der Barbaren Attila & Geiserich USA 2016 Stereo 16:9 Die Hunnen tauchen im Osten auf und versetzen die Welt in Aufruhr. Attila ergreift die Macht und beginnt eine Herrschaft von Chaos und Zerstörung, als Wellen von barbarischen Rächern sich gegen das Römische Reich zur Wehr setzen, das inzwischen an zu vielen Fronten gleichzeitig kämpft. Mitten in diesem Chaos wird der letzte große barbarische Anführer Geiserich, der gerissene König der Vandalen, zum Architekten von Roms Zerstörung. Schauspieler: Emil Hostina (Attila) Richard Brake (Geiserich) Originaltitel: Barbarians Rising Altersempfehlung: ab 16