Syfy 21:00 bis 21:50 Actionserie Marvel's Agent Carter Nullmaterie USA 2015 Stereo 16:9 Jason Wilkes (Reggie Austen) ist bereit, Agent Peggy Carter (Hayley Atwell) bei der Aufklärung des mysteriösen Todes einer Frau zu helfen, deren Leiche in einem See gefunden wurde. Wilkes erklärt Agent Carter, dass die Firma Isodyne versucht hatte, den Erfolg des Manhattan Projects zu wiederholen. Die Frau muss vor ihrem Tod mit gefährlichem Material in Berührung gekommen sein. Diese Entdeckungen könnten sowohl Agent Carters Karriere zerstören als auch fatale Folgen für alle Menschen in ihrem Umfeld haben. Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) Wynn Everett (Whitney Frost/Madame Masque) Reggie Austin (Jason Wilkes) Currie Graham (Calvin Chadwick) Ray Wise (Hugh Jones) Originaltitel: Agent Carter Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Eric Pearson, Lindsey Allen Musik: Christopher Lennertz