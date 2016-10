Syfy 20:15 bis 21:00 Actionserie Marvel's Agent Carter Die Dame im See USA 2016 Stereo 16:9 Merken Peggy Carter (Hayley Atwell) begibt sich von New York City nach Los Angeles, da der neue SSR-Chef Daniel Sousa (Enver Gjokaj) um Verstärkung gebeten hat. Agent Carter soll ihm bei der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalls helfen. Eine weibliche Leiche wurde in einem See gefunden, der während der Hitzewelle ausgetrocknet ist. Bei der Autopsie zeigt sich, dass der Körper in der Dunkelheit leuchtet. Agent Carter vermutet eine Verbindung zu einem früheren Fall rund um das Unternehmen "Isodyne Energy". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Hayley Atwell (Peggy Carter) James D'Arcy (Edwin Jarvis) Chad Michael Murray (Jack Thompson) Enver Gjokaj (Daniel Sousa) Bridget Regan (Dottie Underwood) Wynn Everett (Whitney Frost) Reggie Austin (Jason Wilkes) Originaltitel: Agent Carter Regie: Lawrence Trilling Drehbuch: Brant Englestein Musik: Christopher Lennertz

