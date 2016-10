Die Besatzung der Enterprise trifft wieder einmal Q. Der wurde aus dem Kontinuum verstoßen und bittet Picard nun, ihn in die Besatzung der Enterprise aufzunehmen. Als Picard ablehnt, schleudert Q das Schiff in einen anderen Quadranten der Galaxie. Dort treffen Picard und seine Leute zum ersten Mal auf die gefährlichen Borg, die halb Mensch, halb Maschinenwesen sind. In Google-Kalender eintragen