Syfy 17:40 bis 18:35 SciFi-Serie Star Trek: Deep Space Nine Meuterei USA 1993 Stereo 16:9 Ein cardassianisches Schiff explodiert. Nur der erste Offizier kann sich auf Deep Space Nine beamen, erliegt jedoch bald seinen schweren Verletzungen. Kurz darauf beginnen sich alle Crew-Mitglieder ausgesprochen merkwürdig zu benehmen. Zwischen Kira und Sisko kommt es immer häufiger zu Streitereien. Der Konflikt droht in eine Meuterei auszuarten. Nur Odo scheint von den seltsamen Veränderungen nicht betroffen zu sein. Schauspieler: Avery Brooks (Commander Sisko) Rene Auberjonois (Odo) Alexander Siddig (Doctor Bashir) Terry Farrell (Lieutenant Jadzia Dax) Cirroc Lofton (Jake Sisko) Colm Meaney (Chief O'Brien) Armin Shimerman (Quark) Originaltitel: Star Trek: Deep Space Nine Regie: Cliff Bole Drehbuch: Joe Menosky Kamera: Marvin Rush Musik: Jay Chattaway, Dennis McCarthy Altersempfehlung: ab 12