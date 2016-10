Syfy 13:20 bis 14:15 SciFi-Serie Raumschiff Enterprise Folge: 39 Reise nach Babel USA 1967 Stereo 16:9 Merken Es geht wieder einmal um Schürfrechte und große Verhandlungen zur Bestimmung von Territorien stehen an. Deshalb eskortiert die Enterprise wichtige Entscheidungsträger Richtung Planet Babel. Dort soll bald eine Versammlung stattfinden. Doch es kommt schon vorher zum Streit und auf dem Schiff wird ein Diplomat ermordet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Shatner (Captain James T. Kirk) Leonard Nimoy (Mr. Spock) DeForest Kelley (Dr. Leonard McCoy) James Doohan (Scottie) Nichelle Nichols (Uhura) George Takei (Sulu) Walter Koenig (Pavel Chekov) Originaltitel: Star Trek Regie: Murray Golden, Joseph Pevney Drehbuch: Dorothy C. Fontana, John D. F. Black Kamera: Jerry Finnerman Musik: Alexander Courage Altersempfehlung: ab 12