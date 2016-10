Syfy 10:50 bis 11:40 SciFi-Serie Stargate: SG-1 Der Planet der Eiszeit USA 2000 Stereo 16:9 Merken In einem ihnen unbekannten Komplex, der sich unterhalb der Erdoberfläche eines völlig mit Eis bedeckten Planeten befindet, erwachen Jack O'Neill (Richard Dean Anderson), Sam (Armanda Tapping), Daniel (Michael Shanks) und Teal'c (Christopher Judge). Ihre Erinnerungen wurden beinahe komplett ausgelöscht und wissen nicht mehr, dass sie Mitglieder eines geheimen Programms sind , sondern halten sich für die Arbeiter Jonah, Therra, Carlin und Thor, die sich tagein, tagaus in den Mienen abschuften. Doch ab und zu erinnern sich die Vier, wenn auch nur bruchstückweise, an ihre wahre Existenz. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Dean Anderson (Colonel Jonathan "Jack" O'Neill) Michael Shanks (Daniel Jackson) Amanda Tapping (Captain/Major Samantha "Sam" Carter) Christopher Judge (Teal'c) Bonnie Bartlett (Linea) Don S. Davis (General Hammond) Alison Matthews (Brenna) Originaltitel: Stargate SG-1 Regie: Peter DeLuise Drehbuch: Heather E. Ash Kamera: Peter F. Woeste Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 6

