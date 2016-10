13th Street 03:20 bis 04:05 Krimiserie Law & Order Al Dente USA 2004 Stereo 16:9 Merken Bei einer Schießerei in einem Lokal werden ein Mafioso und ein Filmproduzent getötet. Die Zeugenaussagen weisen auf Carmine "Bumby" Bustale (Bo Dietl) hin, der auch kurz danach verhaftet wird. Allerdings ergeben die Untersuchungen, dass der Filmproduzent mit einer anderen Waffe erschossen wurde als das andere Opfer. Briscoe (Jerry Orbach) und Green (Jesse L. Martin) suchen nach einem zweiten Täter und stoßen auf Sonny King (Lenny Venito). Dieser hat die Buchvorlage zum aktuellen Film des Toten geschrieben und war mit dem Produzenten in Streit geraten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fred Dalton Thompson (Arthur Branch) Sam Waterston (Jack McCoy) Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Jesse L. Martin (Detective Ed Green) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Elisabeth Röhm (A.D.A. Serena Southerlyn) Lenny Venito (Sonny King) Originaltitel: Law & Order Regie: Richard Dobbs Drehbuch: Lorenzo Carcaterra Kamera: John Beymer Musik: Mike Post

