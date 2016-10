13th Street 19:25 bis 20:13 Krimiserie Navy CIS Meister der Irreführung USA 2014 Stereo 16:9 Merken Die Frau eines Navy Seal wurde ermordet. Erste Nachforschungen ergeben, dass die Psychotherapeutin gerade einen lebenslänglich einsitzenden Serienmörder und ehemaligen Patienten im Gefängnis besucht hatte. Doch das NCIS-Team muss den Kreis der Verdächtigen erweitern, als der Name des Mordopfers auf der Abschussliste eines islamistischen Terrornetzwerks auftaucht. Während die Ermittlungen laufen, wird im NCIS-Büro trotzdem eifrig diskutiert, welche Kostüme man an Halloween trägt und was von DiNozzos (Michael Weatherly) neuer Flamme zu halten ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Rocky Carroll (Leon Vance) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Thomas J. Wright Drehbuch: Jennifer Corbett, Donald P. Bellisario, Don McGill Musik: Brian Kirk