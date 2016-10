13th Street 09:00 bis 09:50 Krimiserie Navy CIS Die Schlinge um den Hals USA 2014 Stereo 16:9 Merken Nachdem ein Wissenschaftler durch eine perfide konstruierte Apparatur in einem Park geköpft wurde, zeigt die russische Regierung ein auffällig großes Interesse an dem Hauptverdächtigen. Secretary of the Navy Sarah Porter (Leslie Hope) teilt Gibbs (Mark Harmon) und sein Team einer Anti-Terror Task Force zu. Die soll herausfinden, wer hinter dem Mord steckt. Doch Gibbs und DiNozzo (Michael Weatherly) geraten schnell mit der Leiterin der Task Force Leia Pendergast (Stephanie Jacobsen) aneinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony "Tony" DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald "Ducky" Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Terrence O'Hara Drehbuch: Christopher J. Waild Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 16