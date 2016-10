13th Street 07:30 bis 08:15 Krimiserie Numb3rs - Die Logik des Verbrechens Die Überlebende USA 2006 Stereo 16:9 Merken Ein 22 Millionen teures Pissarro-Gemälde wurde aus dem Museum gestohlen. Ursprünglich gehörte das Gemälde in den Besitz der Familie Hellmann, doch im 2. Weltkrieg wurde es ihnen von den Nazis geraubt. Erika Hellmann (Gena Rowlands) ist die einzige Überlebende der Familie. Sie ist sehr daran interessiert, dass das Gemälde wieder gefunden wird. Doch Charlie (David Krumholtz) findet mit Hilfe einer Fotoanalyse heraus, dass es sich bei dem Gemälde um eine Fälschung handelt. Wusste der Museumsdirektor davon? Und was hat die gefundene Leiche damit zu tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rob Morrow (Don Eppes) David Krumholtz (Charlie Eppes) Judd Hirsch (Alan Eppes) Peter MacNicol (Dr. Larry Fleinhardt) Alimi Ballard (David Sinclair) Benito Martinez (Arthur Ruiz) Matt Ross (Joel Hellman) Originaltitel: Numb3rs Regie: Dennis Smith Drehbuch: Don McGill Kamera: Ronald Víctor García Musik: Charlie Clouser

