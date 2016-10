Animal Planet 02:50 bis 04:15 Dokumentation Megalodon, der Urzeit-Hai USA 2013 Merken Er war der Schrecken der Ozeane: der Megalodon. Der prähistorische Hai war nicht nur der größte seiner Art, der jemals lebte, sondern auch der größte Jäger des Meeres. In "Megalodon, der Urzeit-Hai" gehen nun Wissenschaftler und Hai-Experten einer spannenden und zugleich angsteinflößenden Frage nach: Gibt es die gigantische Kreatur immer noch? Wartet der Megalodon in dunklen Tiefen darauf, wieder aufzutauchen? Und was steckt hinter den angeblichen Sichtungen des Hais vor der Küste Südafrikas? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Megalodon: The Monster Sharks Live

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 411 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:40 bis 05:00

Seit 191 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 141 Min. Hart aber fair

Diskussion

Das Erste 02:40 bis 03:55

Seit 71 Min.