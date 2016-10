Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokumentation Ein Tiger auf Menschenjagd USA 2014 Merken Im Herzen von Indien, am Fuße des Himalayas, erstreckt sich ein über 500 Quadratkilometer großes Waldgebiet. Der Corbett-Nationalpark - ein Schutzgebiet für zahlreiche vom Aussterben bedrohte Tierarten, so auch für die größte Raubkatze der Welt: den Königstiger. Doch es gibt ein Problem: eines der Tigerweibchen scheint einen ausgeprägten Appetit auf Menschenfleisch zu haben. Die traurige Bilanz: zehn tote Bauern und Parkmitarbeiter, alle angefallen von der gleichen Tigerin. Jetzt macht sich eine Gruppe von Forschern und Jägern auf den Weg, um das aggressive Tier in den Tiefen der Wälder zu finden, und mehr über die ungewöhnliche Angriffslust gegenüber Zweibeinern zu erfahren. Die Dokumentation "Ein Tiger auf Menschenjagd" begleitet die Expedition auf ihrer gefährlichen Tour durch den indischen Dschungel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Man Eating Tiger of Nepal