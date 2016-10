Animal Planet 17:15 bis 18:00 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Das coolste Baumhaus aller Zeiten USA 2015 Merken Auf nach Maine! Im "Kiefernstaat" ist Pete Nelson ganz in seinem Element. Der Spitzenarchitekt baut seiner Kundschaft dort einen gemütlichen Unterschlupf mit flauschigen Kissen und einer 3,70 Meter langen Fensterfront in die Baumkrone. Von ihrem Kingsize-Bett aus haben Rob und Nancy einen herrlichen Ausblick auf die malerische Umgebung. Das Ehepaar wünscht sich schon lange ein Baumhaus, inklusive Bad und Kaminofen. Bei einem Budget von 150 000 Dollar sind solche Extras absolut kein Problem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters