Animal Planet 07:05 bis 07:50 Dokumentation Die Baumhaus-Profis Ein Heim für Kletterer USA 2015 Merken "Shinrin-yoku" bedeutet "im Wald zu baden". Shelly und Bill Burn kennen sich damit bestens aus. Die beiden lieben es, in der Natur Atem zu holen, den Moment zu leben und die Energie der Bäume zu spüren. Das Ehepaar hat kürzlich auf seinem Grundstück eine Kletterschule eröffnet. Was fehlt, ist ein Baumhaus, in dem sie ihren Studenten die Theorie erklären können. Pete Nelson und sein Team zimmern der Kundschaft in Kentucky einen Seminarraum mit bequemen Sitzmöbeln in die Baumkrone. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Treehouse Masters

