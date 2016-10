FOX 03:35 bis 04:30 Actionserie Undercover Abrechnung BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Ivo etabliert sich immer mehr als Größe in der Unterwelt Bulgariens. Er residiert auf einer Jacht, von der aus er sich Pläne überlegt und seine Aktionen steuert. Mehrere Dinge passieren gleichzeitig: Seine Konkurrenten werden gnadenlos aus dem Weg geräumt und die Märkte von ihnen übernommen, durch Schmieren an den richtigen Stellen ist er über alle Polizeiaktionen bestens informiert und er ist im Begriff, Jaro aus dem Weg zu räumen. Martin bleibt unterdessen an Ivo und Herzog dran und gibt gleichzeitig seine Tipps an Popov weiter. Doch Popov schafft es nicht, die Tipps in Erfolge umzumünzen. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Zlatko Echev (Misho) Kiril Efremov (Tisho) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Milena Nikolova (Adriana) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Victor Bojinov Drehbuch: Victor Bojinov Kamera: Radoslav Gochev

