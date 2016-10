FOX 23:25 bis 00:05 Krimiserie Navy CIS: L.A. Die Rückkehr des Chamäleons USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Das "Chamäleon", ein gefährlicher Killer, sinnt auf Rache. Es gelingt ihm, die Agenten in eine ausgeklügelte Falle zu locken. Was als routinemäßige Undercover-Mission beginnt, wird für Callen und seine Mitarbeiter zu einem tödlichen Katz-und-Maus-Spiel. Zwar kann das "Chamäleon" verhaftet werden, doch da ein führender NSA-Mitarbeiter gekidnappt wurde, ist man bereit, ihn auszutauschen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta Lange) Brian Avers (NCIS Special Agent Mike Renko) Miguel Ferrer (NCIS Assistant Director Owen Granger) Christopher Lambert (Chamäleon) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: John Peter Kousakis Drehbuch: Shane Brennan, Gil Grant Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson