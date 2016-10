FOX 22:40 bis 23:25 Mysteryserie The Walking Dead USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andrew Lincoln (Rick Grimes) Norman Reedus (Daryl Dixon) Steven Yeun (Glenn Rhee) Lauren Cohan (Maggie Greene) Chandler Riggs (Carl Grimes) Danai Gurira (Michonne) Melissa McBride (Carol Peletier) Originaltitel: The Walking Dead Drehbuch: Frank Darabont