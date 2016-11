Österreich 1 17:10 bis 17:57 Sonstiges Spielräume spezial I'm not a Singer, I'm a Song Stylist Merken Dieser schöne Satz der Jazzsängerin Anita O'Day (bürgerlich: Anita Belle Colton) trifft nicht zuletzt auf ihren wohl berühmtesten Auftritt bei Newport Jazzfestival im Jahr 1958 zu: Mit ihren eigenwilligen, unverwechselbaren Versionen der damals schon etwas abgespielten Jazzstandards "Sweet Georgia Brown" und "Tea for Two", die in dem Film "Jazz on a summer's day" verewigt wurden. Vor 10 Jahren ist die charismatische Musikerin, die ihre Karriere in der Swing Ära gestartet hat, als 97-jährige verstorben. In Google-Kalender eintragen