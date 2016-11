Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Paul Lincke - der Vater der Berliner Operette". Ausschnitte aus "Frau Luna", "Im Reiche des Indra", "Lysistrata", "Nakiris Hochzeit" u.a. Merken Bis auf die gelegentlich wiederbelebte "Frau Luna" sind zwar seine Operetten von den Bühnen verschwunden, viele seiner Melodien sind aber bis heute weltbekannt geblieben - allen voran der Marsch "Berliner Luft". Echte Schlager zu schreiben, hat der Berliner Paul Lincke verstanden - und in seinen Operetten den Geist der deutschen Hauptstadt nach der Wende zum 20. Jahrhundert auf die Bühne zu bringen, selbst wenn die Handlung auf dem Mond oder in exotischen Fernen spielt. Auch schon vor Lincke hatten Komponisten diesem zwischen Posse und Operette schwankenden Bühnentypus gehuldigt, keiner hat es aber mit so viel Nachdrücklichkeit und so viel Charme und Esprit getan, wie der vor 150 Jahren geborene, 1946 verstorbene Komponist: Paul Lincke wurde als der "Berlinerischste unter den Berliner Komponisten" gefeiert. In Google-Kalender eintragen