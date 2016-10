Österreich 1 11:03 bis 12:56 Sonstiges Matinee Merken <bk>Max Reger: Variationen über ein Thema von Wolfgang Amadeus Mozart op. 132 (Aufgenommen am 8. September in der Royal Albert Hall in London im Rahmen der "Proms 2016"; Teilwiedergabe) <ek><bk>Anton Bruckner: Sinfonie Nr. 3 d-Moll WAB 103 (Aufgenommen am 7. September in der Royal Albert Hall in London im Rahmen der "Proms 2016"; Teilwiedergabe) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Sächsische Staatskapelle Dresden, Christian Thielemann (Leitung)