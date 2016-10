Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Gedanken "Was tun, wenn die Welt am Wackeln ist?" Positive Visionen von Christina Zurbrügg und Michael Hudecek Merken Was ist die Aufgabe von Künstler/innen in Zeiten, in denen Kriegsnachrichten überhand nehmen, Amokläufe die Gesellschaft erschüttern und die Angst vor Terroranschlägen wächst? Wie kann man in Zeiten wie diesen schöpferisch das Leben meistern, und können wir uns das überhaupt noch leisten? Wie geht man mit der Vergänglichkeit von Leben, Dingen, Werten um? Diese Fragen stellen sich die Schweizer Sängerin, moderne Jodlerin und Komponistin Christina Zurbrügg, die seit Jahren in Wien lebt und der Professor für Schnitt an der Filmakademie Wien Michael Hudecek, der auch als Gitarrist und Saxofonist bei der Zurbrügg-Band tätig ist. Sie versuchen, positive künstlerische Visionen zu entwickeln. Gemeinsam haben die beiden vor Jahren Gams Film & Music gegründet, etliche Dokumentarfilme gedreht und zuletzt die CD "doodle it - yodels from vienna" produziert. Ihr Motto folgt einem Zitat von Leonard Bernstein: "... das ist unsere Antwort auf Gewalt: wir werden noch intensiver, noch schöner, noch hingebungsvoller musizieren als zuvor". In Google-Kalender eintragen

