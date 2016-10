Österreich 1 00:05 bis 02:25 Sonstiges Giacomo Puccini: "Manon Lescaut" Oper in vier Akten Merken Oper in vier Akten In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Mirella Freni (Manon Lescaut), Plácido Domingo (Des Grieux), Renato Bruson (Lescaut), Kurt Rydl (Geronte di Ravoir), Robert Gambill (Edmondo), Brigitte Fassbaender (Musico), Chor des Royal Opera House Covent Garden London, Philharmonia Orchestra London, G