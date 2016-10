Österreich 1 23:08 bis 00:00 Musik Zeit-Ton Die Kraft der Stille. Der Pianist John Tilbury und einige seiner neuen Projekte Merken Als phänomenaler Interpret der Werke Morton Feldmans wurde der Pianist John Tilbury in der zeitgenössischen Szene der neuen Musik immer wieder gefeiert. Aber auch als Improvisationskünstler ist Tilbury von nicht geringerem Rang. In jüngster Zeit brachte der in der legendären britischen Improvisationsgruppe AMM bekannt gewordene Pianist einige bemerkenswerte Aufnahmen heraus: Eine unter dem Titel "Uncovered Correspondance" im Duo mit dem Perkussionisten Eddy Prévost, dem Mitbegründer der AMM, die andere unter dem Titel "enough still not to know" mit dem Gitarristen Keith Rowe, der bis zu seinem Ausscheiden 2004 auch jahrzehntelang Mitglied der AMM war. Geschult an der Musik Feldmans und deren innerer Spannung, demonstriert Tilbury, dass auch im Leisen, kaum noch Hörbaren ein enormes Kraftpotenzial steckt - vorausgesetzt man beherrscht die Kunst des Dialogs so perfekt wie dieser britische Pianist. In Google-Kalender eintragen