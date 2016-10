Österreich 1 21:40 bis 22:00 Sonstiges Texte Neue Literatur aus Österreich Anna Baar: "Schonbezüge". Erzählung Merken Geläufig sind einem die Stadt K. und das Land K. Geläufig auch die Frage: Wie hält es ein normaler Mensch da aus. Nein: Wie hält er es dort aus, dort, denn die Frager sind immer anderswo. Es geht um das Fortgehen und Bleiben, um Normalitätskonstruktion, Geschichtsverschleierung und den Erhalt des Vertrauten: Was als eine Art Heimatgeschichte beginnt, erweist sich als rasanter Roadtrip zwischen österreichischer Provinz, Balkan und Orient, bei dem der Blick durch die Seitenfenster und Windschutzscheiben des Fortbewegungsmittels zur Innenschau wechselt, wann immer die alten Gespenster im Rückspiegel erscheinen. Anna Baar: 1973 in Zagreb geboren, lebt in Klagenfurt. Als Tochter eines österreichischen Vaters und einer kroatischen Mutter zweisprachig in Wien, Klagenfurt und auf der Insel Brac (c mit hatschek!) aufgewachsen. Studium der Publizistik, Slawistik, Theaterwissenschaft und Öffentlichkeitsarbeit an den Universitäten Wien und Klagenfurt. 2008 Promotion an der Universität Klagenfurt. 2015 Teilnahme an den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Zuletzt erschienen: die Farbe des Granatapfels (Wallstein, 2015). Zahlreiche Preise und Auszeichnungen u.a. Shortlist für den Rauriser Literaturpreis 2016. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Vanessa Thun-Hohenstein (Es liest)