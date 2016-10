Österreich 1 19:30 bis 21:00 Sonstiges On stage Karl Seglem im April 2016 in Bad Goisern Merken Der in Oslo lebende Saxofonist Karl Seglem ist als Choreograf aparter Soundscapes bekannt geworden, in denen er jazzige Sounds und Rhythmen mit Elementen skandinavischer Volksmusik zusammenführt. Dabei legt der 55-Jährige das Tenorsaxofon immer wieder beiseite und bläst stattdessen auf Ziegen- und Antilopenhörnern. Das resultierte im Zuge des Konzerts in der Landesmusikschule Bad Goisern am 14. April 2016, das Seglem im Quartett mit Pianist Andreas Ulvo, Bassist Sigurd Hole und Schlagzeuger Jonas Howden Sjøvaag bestritt, in kontrastreichen Klanglandschaften zwischen archaischer Entrücktheit und zeitgenössischer Dynamik. Christian Bakonyi präsentiert die Höhepunkte des Konzerts. In Google-Kalender eintragen Moderation: Christian Bakonyi