Österreich 1 17:30 bis 17:55 Sonstiges Spielräume Musik aus allen Richtungen Entspannt groovendes aus Österreich. Neue Platten von DAWA und Soia Merken Die Songs von DAWA haben die Leichtigkeit von Daunenfedern. Das ist auch bei ihrem dritten Album "(r) e a c h" so: Die Band um die Vokalisten John Michael Dawa und Barbara Wiesinger ist sich ihrem luftigen Sound-Konzept treu geblieben, hat es aber zum Teil mit Drums und E-Bass erweitert. Das Ergebnis ist ein in sich ruhendes Werk - entstanden mit Hilfe von Crowdfunding. Elektronisch fundiert, aber ebenso leichtfüßig klingt das zweite Album von Soia. Über der Musik ihres Produzenten, des Jazzpianisten Mez, drechselt die Sängerin elegant-soulige, melismatische Vocals. "H.I.O.P." ist ein internationales Album, dafür stehen schon die Biografien: Soia wurde in Taiwan geboren und lebt in Wien, Mez hat israelische Wurzeln. Via Samples holt Mez für Soia die Welt ins Haus: Die Palette wird von äthiopischer und kurdischer Musik ebenso belebt wie von Jazz-Zitaten. Ein verspieltes, höchst charmantes Album, das entspannt zwischen Soul, Nu Jazz und Alternative Pop eine ganz eigene Stimme findet. Erschienen ist "H.I.O.P." auf dem kleinen US-amerikanischen Label Record Breakin'. In Google-Kalender eintragen