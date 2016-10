Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Lieder des Abschieds und der Hoffnung". Österreichische Totenlieder Merken Das Sterben war in den traditionellen österreichischen Kulturen quer durch alle Gesellschaftsschichten ein öffentliches Ereignis. Eine wichtige Rolle spielte in den bäuerlichen Kulturen das Singen. Ein reiches Repertoire an Liedern hat sich in vielen Bundesländern erhalten. Deren Thematik reicht vom gefassten Abschiednehmen bis zur Freude auf ein Wiedersehen im Himmel. Das Steirische Volksliedwerk hat sich in jüngster Zeit in einem Forschungsschwerpunkt mit diesem Liedgut beschäftigt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer