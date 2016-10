Österreich 1 13:00 bis 13:55 Sonstiges Ö1 bis zwei Mit bestem Geschmack. Murray Perahia spielt Bach Merken Müsste ich das Klavierspiel von Murray Perahia mit einem einzigen deutschen Hauptsatz beschreiben, so lautete dieser: Er hat ganz einfach einen extrem guten Geschmack. Und zudem weiß er zur Musik die richtigen Worte zu finden: "Die 'Französischen Suiten' sind Bach auf höchstem Niveau, auch wenn es Stücke sind, mit denen sich auch Kinder beschäftigen könnten. Fünf der Suiten finden sich bereits im Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach von 1722, man kann sie also als Lehrmaterial einsetzen. Dennoch sind es sehr tiefgründige Werke. Ich glaube, bei Bach hat jede einzelne Note eine tiefere Bedeutung. Man muss jeden Ton mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele spielen.". In Google-Kalender eintragen Moderation: Gustav Danzinger