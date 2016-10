Österreich 1 09:30 bis 09:45 Sonstiges Radiokolleg Die gläserne Julia. Den eigenen Daten auf der Spur (1) Merken Wir befinden uns in einem Datenwahnsinn, bringt es der österreichische Jurist Max Schrems in seinem Buch "Kämpf um deine Daten" auf den Punkt. Mit der einfachen Frage an Facebook "Welche Daten habt ihr über mich gespeichert?" hat der junge Jurist 2011 einen Prozess gegen das soziale Netzwerk ins Rollen gebracht und etliche Datenschutzverstöße aufgezeigt. Diese Frage kann man aber nicht nur dem US-amerikanischen Unternehmen stellen - das man ja selbst mit Daten füttert -, sondern auch heimischen Unternehmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, unter anderem Drogeriemärkten, Mobilfunkbetreibern oder Postdienstleistern. Denn jede Person hat laut österreichischem Datenschutzgesetz das Recht auf Auskunft über alle zu ihrer Person gespeicherten Daten. Unternehmen offline und online sammeln also Daten über uns, verknüpfen sie, werten sie aus, verkaufen sie weiter. Julia Gindl unternimmt einen Selbstversuch und begibt sich auf Spurensuche nach den eigenen Daten - online und offline. In Google-Kalender eintragen