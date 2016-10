Österreich 1 19:30 bis 21:30 Sonstiges Aus dem Konzertsaal Merken <bk>Georg Muffat: Toccata III aus: "Apparatus musico-organisticus"<ek><bk>Girolamo Frescobaldi: Hinno Ave Maris Stella<ek><bk>Anonymus: Ave Maria, Gregorianische Antiphon<ek><bk>Tomás Luis de Victoria: Ave Maria, Motette<ek><bk>Johann Kaspar Kerll: Canzona in e<ek><bk>Orlando di Lasso: Ave Regina coelorum, Motette<ek><bk>Hans Leo Hassler: Canzona in G; Dixit Maria ad Angelium, Motette<ek><bk>Heinrich Scheidemann: Dixit Maria ad Angeium (Motettenkolorierung nach H.L. Hassler)<ek><bk>O. di Lasso/Heinrich Scheidemann: Magnificat sexti toni (Martin Riccabona, Orgel; Ensemble Vox Archangeli) In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer