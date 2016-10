Österreich 1 09:05 bis 10:00 Sonstiges Café Sonntag Merken Erika Pluhar ist Sängerin, Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin - als letztere ist von ihr gerade der Roman "Gegenüber" erschienen. Es geht um die Freundschaft zweier Frauen, um Altern und Vergänglichkeit. Ihr eigenes Leben verlief bislang allerdings bunt und abwechslungsreich - mit zwanzig Jahren wurde sie Schauspielerin am Burgtheater, ab Dreißig begann ihre Karriere als Sängerin, und seit ihren 40ern veröffentlicht sie wie nebenbei einen Roman nach dem anderen. Der deutsche Kabarettist Christoph Sieber ist "hoffnungslos optimistisch" in seinen Gedanken über den angeblich so mündigen Konsumenten. Erschienen ist der Ausschnitt aus seinem gleichnamigen Programm auf der CD "Hoffnungslos Optimistisch, erschienen im Verlag WortArt. Der Berliner Liedermacher, Kabarettist und Musiker Sebastian Krämer macht sich Gedanken über seine Musik. Am 13. Jänner ist Sebastian Krämer im Wiener Kabarett Niedermair zu sehen. Unser Glossist Georg Biron ist ein großer Fan von Erika Pluhar. Wie es scheint, war er schon so manches Mal mit ihr ein Kalbsbutterschnitzel essen. In Google-Kalender eintragen Moderation: Oliver Baier Gäste: Gäste: Erika Pluhar (Künstlerin)

