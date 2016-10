Österreich 1 23:25 bis 07:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Fünf Millionen Pesos: Edi Nulz Merken Edi Nulz klingt wie der Name eines Wiener Prater-Strizzis. Doch Edi Nulz ist kein menschliches Wesen. Schon gar kein einzelnes. Hinter diesem schlitzohrigen Namen verbirgt sich eine vielversprechende Newcomer-Band der österreichischen Jazzszene, die in ihrer Musik kammermusikalische Raffinesse mit der trashigen Energie des Punk-Jazz verschmilzt. Gegründet haben Bassklarinettist Siegmar Brecher, Gitarrist Julian Adam Pajzs und Schlagzeuger Valentin Schuster das Trio anno 2011 im Zuge ihres Studiums an der Jazzabteilung der Kunstuniversität Graz; mittlerweile leben sie in Wien bzw. Berlin. 2016 erschien das dritte CD-Opus mit dem aparten Namen "An der vulgären Kante". In der heutigen "Jazznacht" hören sie das Konzert, das Edi Nulz am 28. Oktober 2016 im Wiener RadioCafe im Rahmen der Reihe "5 Millionen Pesos" für jungen Jazz in und aus Österreich gab; zuvor sind Brecher, Pajzs und Schuster live zu Gast im Studio, um über ihre Musik, kreative Titelgebungen und anderes mehr zu plaudern. In Google-Kalender eintragen Moderation: Nikolaus Schauerhuber