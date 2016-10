Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Schwarz und Weiß und nichts dazwischen Merken Viele Farben Weiß sieht der Keramikkünstler und Autor Edmund de Waal, wenn er sich weißes Porzellan anschaut. Seine eigenen Stücke oder antike, egal. Der Autor von "Der Hase mit den Bernsteinaugen" hat ein neues Buch geschrieben. Es heißt "The White Road" und beschreibt den Weg der Porzellanproduktion über die Jahrhunderte. Im Oktober erscheint das Buch in deutscher Übersetzung. Weiß spielt darin eine zentrale Rolle. Der Clou: Weiß kitzelt das Auge nur, befriedigt es nicht, ist eine Handlungsaufforderung, eine Projektionsfläche, verweist auf eine andere, lichtere Welt, macht auch Angst. Das weiße Blatt Papier, die weiße Leinwand, der "white cube" in der Kunst. Weiß verspricht Neutralität und Funktionalität - es ist die Lieblingsfarbe der Moderne. Schwarz hingegen gehört den Romantikern und Existentialisten, vom Schauerroman des 19. Jahrhunderts bis zum poetischen Realismus des Film noir. Und zur Dunkelheit, die Edmund de Waal wiederum im Kunsthistorischen Museum ebenfalls im Oktober 2016 in der Ausstellung "During the Night" hinterfragt. Schwarz und Weiß, die Antagonisten werden im Glücksfall zu Partnern, wenn es um Erkenntnisse geht, wenn man den Tag von der Nacht zu unterscheiden lernt und das schwarz auf weiß niederschreiben kann. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich in Schwarz-Weiß-Denken einzementiert. Im heutigen Europa der schwindenden Gewissheiten scheint diese Entweder-oder-Haltung die Gesellschaft zu spalten: in pro und contra EU, Flüchtlinge, Griechenlandhilfe, ... Ist die Farbe Grau etwa doch unterbewertet? Eine erweiterte Wiederholung aus dem Februar dieses Jahres. In Google-Kalender eintragen Moderation: Ines Mitterer