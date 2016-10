Österreich 1 15:05 bis 16:57 Musik Apropos Musik In memoriam Peter Sadlo Merken <bk>Maurice Ravel/Peter Sadlo: Drei Ausschnitte aus "Ma mere l'oye" in der Bearbeitung für zwei Klaviere und Schlagzeug<ek><bk>Johann Sebastian Bach/Peter Sadlo: Suite G-Dur BWV 1007 in der Bearbeitung für Marimba<ek><bk>Darius Milhaud: Konzert für Marimba, Vibrafon und Orchester op. 278<ek><bk>John Cage: Trio für drei Schlagzeuger<ek><bk>Dmitri Schostakowitsch/Viktor Derevianko: Sinfonie Nr.15 op.141 in der Bearbietung für Klaviertrio und Schlagzeug u.a. (Martha Argerich, Nelson Freire, Peter Sadlo, Edgar Guggeis; Münchener Philharmoniker, Leitung: Sergiu Cellibidache; Ensemble für perkussive Kunst München; Vadim Sacharow, Gidon Kremer, Clemens Hagen, Michael Gärtner) In Google-Kalender eintragen Moderation: Philipp Weismann