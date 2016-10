Österreich 1 14:00 bis 15:00 Sonstiges "Nach dem Verschwinden" Ein fiktiver Dialog mit Ilse Aichinger Merken Ilse Aichinger, die am 1. November ihren 95. Geburtstag feiert, hat sich bereits vor vielen Jahren aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie äußert sich nicht mehr. Die Berliner Autorin Christine Nagel macht das "Verschwinden" Aichingers zum zentralen Thema dieses Hörstücks. Sie nähert sich der Dichterin behutsam und folgt mit ihrem Mikrofon den Klängen der Stadt Wien, jener Stadt, in der Ilse Aichinger den Krieg überlebte, aus der sie fortzog und erst 1988 wieder zurückkehrte. In Christine Nagels Stück wird die Dichterin wieder zu einer jungen Frau, die in Wien Arbeit als Sprecherin sucht. Sie soll für die städtischen Verkehrsbetriebe die U-Bahnstationen ansagen: Aussteigen, Einsteigen. Rechts, links. Bitte. Übungen am Rande der Selbstaufgabe. Sie wird die Studiotür ohne Vertrag hinter sich schließen und nicht zur ewigen Stimme des Wiener Untergrunds werden. In Christine Nagels Stück begegnen wir auch der "realen" Ilse Aichinger: Mit ihrer ebenso sanften wie markanten Stimme denkt sie dem Stoff des Lebens nach, stets hart an der Grenze zum Schweigen. (RBB/ ORF, 2014) In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Elfriede Irrall (Zitatorin Ilse Aichinger und Ellen), Verena Lercher (Erzählerin und Marie), Andreas Pichler (Percussion), Gabor Biedermann (Regisseur), Sandra Kreisler, Petra Freidrich, Moritz Uhl Regie: Christine Nagel Musik: Peter Ehwald

