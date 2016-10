Österreich 1 10:05 bis 11:35 Sonstiges Ö1 Klassik-Treffpunkt Live Merken Es ist eine der wichtigsten Management-Positionen in Österreich, die Geschäftsführung der Bundestheater-Holding, und diese übt der Kulturmanager Christian Kircher seit 1. April 2016 aus. Nach gut einem halben Jahr in diesem Amt hat Renate Burtscher den neuen Holding-Chef zum Live-Gespräch ins RadioCafe eingeladen. Eine nicht ganz einfache Aufgabe, die der aus Kärnten gebürtige Christian Kircher nach dem Rücktritt von Georg Springer im Zuge der Burgtheater-Querelen und der Interims-Übernahme durch Günter Rhomberg übernommen hat, die er aber aufgrund seiner vorangegangenen betriebswirtschaftlich-kulturellen Engagements und Erfahrungen zu lösen versucht. Das Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien schloss Christian Kircher mit einer Diplomarbeit über die Weltausstellung 1873 ab, startete seine berufliche Laufbahn als Marketingverantwortlicher und Auktionsleiter im Dorotheum, wechselte zu Unilever und anschließend zum Marktforschungsinstitut A. C. Nielsen Company. Positionen als Mitglied der Geschäftsleitung des Gillette-Konzerns sowie bei den Wittmann Möbelwerkstätten führten Christian Kircher 2005 ans Wien-Museum, wo er bis zuletzt als kaufmännischer Leiter und Finanzdirektor tätig war. Beirats- und Aufsichtsratsfunktionen darüber hinaus im Jüdischen Museum in Wien, bei der Arnold Schönberg-Center Privatstiftung und im Wiener Theaterverein wiesen bereits den Weg zu den kulturell-wirtschaftlichen Anforderungen als neuer Bundestheater-Holding-Chef. Als Sänger im Arnold-Schönberg-Chor (seit 1985) mit Konzertauftritten im In- und Ausland konnte Christian Kircher seine kulturelle Begeisterung überdies privat ausleben. Die österreichischen Bundestheater sind die Dachorganisation für die Wiener Staats- und Volksoper, das Burgtheater (samt dessen Dependancen Akademietheater und Kasino am Schwarzenbergplatz) sowie das Wiener Staatsballett, und mit rund 2.400 Mitarbeiter/innen der größte Theaterkonzern der Welt - da gibt es für den neuen Chef Christian Kircher ganz sicher Pläne, Wünsche, Zielsetzungen, die er Renate Burtscher live im Gespräch verraten wird! Beim Ö1 Klassik-Treffpunkt im RadioCafe in der Wiener Argentinierstraße! In Google-Kalender eintragen Moderation: Renate Burtscher Gäste: Gäste: Christian Kircher (Kulturmanager)