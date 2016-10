Phoenix 10:45 bis 12:00 Dokumentation Hillary Clinton im Portrait Live TV Merken Seit Jahrzehnten steht Hillary Clinton im politischen Rampenlicht, als First Lady, als Senatorin und zuletzt als US-Außenministerin. Doch gerade diese Bekanntheit könnte ihr im Rennen um die 45. US-Präsidentschaft zum Verhängnis werden. Clinton gilt zwar als kompetent, geliebt wird sie von den Amerikanern jedoch nicht. Im phoenix Thema blickt Moderatorin Sara Bildau mit Josef Braml von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik auf die Frau, die als erste Frau im Weißen Haus in die Geschichte eingehen will. In Google-Kalender eintragen