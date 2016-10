TF1 22:45 bis 00:20 Sonstiges Spéciale bêtisier Bêtisier de la Toussaint Stereo 16:9 HDTV Merken Karine Ferri présente les moments les plus drôles et les plus décalés survenus ces derniers mois. Séquences d'imprévus, de lapsus et de grands moments de solitude alternent avec les réactions les plus survoltées et déjantées des candidats des jeux télévisés. Les séquences ratées des séries et fictions françaises complètent ce panel humoristique, qui s'achève sur les célèbres "Bêtisier Awards", consacrés au meilleur du Web. Un concentré de bonne humeur, destiné à toute la famille ! In Google-Kalender eintragen Moderation: Karine Ferri