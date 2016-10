ORF 1 22:30 bis 00:20 Actionfilm Parker USA 2013 2016-10-27 01:35 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Stilvoll verfilmter, packender Actionthriller vor pittoresken Schauplätzen. Jason Statham ('Transporter') wird als moderner, schlagkräftiger Robin Hood von seinen Komplizen beinahe liquidiert. Als Superstar Jennifer Lopez ('Shades of Blue', ab 24.10. montags, ORFeins) seine Wege kreuzt, geht es ordentlich rund. Das ungleiche Duo eröffnet eine raffinierte Jagd auf das betrügerische Quartett. Spannend bis zur letzten Minute!Parker ist als Auftragsdieb ein absoluter Profi. Der Vater seiner Freundin Claire verschafft ihm einen lukrativen Job. Der Banküberfall während eines riesigen Volksfestes in Columbus, Ohio, gelingt zunächst. Als sich Parker jedoch wehrt die erbeutete Million Dollar in ein weiteres Verbrechen zu stecken, wird er von seinen vier Komplizen hintergangen und angeschossen. Parker überlebt. Getarnt als reicher Texaner, folgt er dem Quartett nach Palm Beach. Bei der Wohnungssuche trifft er auf die Immobilienmaklerin Leslie, die ihm bald auf die Schliche kommt. Gemeinsam verfolgt das schlagkräftige Duo einen raffinierten Racheplan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jason Statham (Parker) Jennifer Lopez (Leslie Rodgers) Michael Chiklis (Melander) Bobby Cannavale (Jake Fernandez) Nick Nolte (Hurley) Wendell Pierce (Carlson) Clifton Collins Jr. (Ross) Originaltitel: Parker Regie: Taylor Hackford Drehbuch: John J. McLaughlin Kamera: James Michael Muro Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 16