ORF 1 20:15 bis 22:20 Actionfilm Captain America 2: The Return of the First Avenger USA 2014 Nach einer Vorlage von Ed Brubaker 2016-10-26 02:45 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nach der gefährlichen Mission mit den Avengers in New York kehrt Steve Rogers alias Captain America nach Washington zurück. Nach seinem fast 70-jährigen Kälteschlaf macht ihm das moderne Leben noch immer Probleme. Doch viel Zeit, um sich einzuleben, bleibt dem furchtlosen Soldaten nicht: S.H.I.E.L.D-Agent Nick Fury wird zum Ziel eines Angriffs, und das ist erst der Anfang eines verstrickten Plans, der die ganze Welt in Gefahr bringen könnte. Zusammen mit Agentin Natascha Romanoff, besser bekannt als "Black Widow" und dem "Falcon" versucht Captain America die Verschwörung aufzuklären. Dabei geraten die Helden immer wieder ins Visier der Attentäter. Doch mit dem mysteriösen "Winter Soldier" wartet eine noch weitaus größere Gefahr auf die drei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris Evans (Steve Rogers / Captain America) Scarlett Johansson (Natascha Romanoff / Black Widow) Samuel L. Jackson (Nick Fury) Robert Redford (Alexander Pierce) Sebastian Stan (Bucky Barnes / Winter Soldier) Anthony Mackie (Sam Wilson / Falcon) Cobie Smulders (Maria Hill) Originaltitel: Captain America: The Winter Soldier Regie: Anthony Russo, Joe Russo Drehbuch: Christopher Markus, Stephen McFeely Kamera: Trent Opaloch Musik: Henry Jackman Altersempfehlung: ab 12