Mitreißende Vater-Sohn-Komödie mit Star-Comedian Adam Sandler. Unterhaltsam inszeniert von 'Happy Gilmore'-Regisseur Dennis Dugan.Der New Yorker Müßiggänger Sonny findet den fünfjährigen Julian vor seiner Tür. Widerwillig nimmt er sich des Sohnes seines verreisten Mitbewohners an. Dank seiner unkonventionellen Art erlaubt Sonny dem Kleinen einfach alles, was diesem einfällt. Dem Sozialamt passt der Erziehungsstil des scheinbar verantwortungslosen Chaoten aber ganz und gar nicht. Julian soll in ein Heim gesteckt werden. Auf turbulente Weise stellt Sonny die Echtheit seiner Vatergefühle unter Beweis. In Google-Kalender eintragen