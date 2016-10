ORF 1 11:35 bis 13:05 Komödie Das Hundehotel USA, D 2009 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Originelle, temporeiche Großstadtkomödie von Thor Freudenthal ('Gregs Tagebuch'). Julia Roberts' Nichte Emma ist ihren Pflegeeltern Lisa Kudrow und Kevin Dillon hilflos ausgeliefert. Als diese ihr verbieten, ein entzückendes Hündchen zu behalten, eröffnet sie mit ihrem Bruder ein Hundehotel für alle streunenden Vierbeiner der Stadt. Familienspaß der Extra-Klasse. Die beiden Vollwaisen Andi und Bruce sind von Sozialarbeiter Bernie bei Pflegeeltern untergebracht worden. Die Möchtegern-Rockstars Lois und Carl Scudder kümmern sich kaum um die beiden. Die Haltung von Haustieren verbieten sie ihnen aber strikt. Dabei ist den beiden ein entzückender Terrier zugelaufen. Um ihren "Freitag" dennoch behalten zu können, haben Andi und Bruce einen Plan. Sie verwandeln ein verlassenes Hotel in der Gegend in einen Zufluchtsort für alle streunenden Hunde der Stadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Emma Roberts (Andi) Jake T. Austin (Bruce) Don Cheadle (Bernie) Johnny Simmons (Dave) Kyla Pratt (Heather) Troy Gentile (Mark) Lisa Kudrow (Lois Scudder) Originaltitel: Hotel for Dogs Regie: Thor Freudenthal Drehbuch: Jeff Lowell, Bob Schooley, Mark McCorkle Kamera: Michael Grady Musik: John Debney