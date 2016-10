ORF 1 23:15 bis 00:40 Actionfilm 96 Hours - Taken 2 F 2012 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Knallhartes Action-Feuerwerk der Extraklasse. Regisseur Olivier Megaton ('Transporter 3', 'Colombiana') jagt Genre-Profi Liam Neeson durch die atemberaubende Fortsetzung von Luc Bessons packender Story. Diesmal setzt Maggie Grace ('Faster') alles daran, ihre Eltern aus der Geiselhaft zu befreien.Eineinhalb Jahre ist es her, dass Ex-CIA-Agent Bryan Mills seine Tochter Kim aus den Fängen skrupelloser Mädchenhändler retten konnte. Ein Kurzbesuch in Istanbul wird der gesamten Familie nun zum Verhängnis. Gangsterboss Murad, Vater eines damals getöteten Verbrechers, sinnt nach blutiger Rache. Er nimmt Bryan und dessen Ehefrau Lenore in seine Gewalt und will sie nach Albanien entführen. Es bleiben 96 Stunden Zeit. Kim ist die letzte Hoffnung ihrer Eltern, doch auch Bryan will sich nicht geschlagen geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Liam Neeson (Bryan Mills) Maggie Grace (Kim) Famke Janssen (Lenore) Leland Orser (Sam) Jon Gries (Casey) D.B. Sweeney (Bernie) Luke Grimes (Jamie) Originaltitel: Taken 2 Regie: Olivier Megaton Drehbuch: Luc Besson, Robert Mark Kamen Kamera: Romain Lacourbas Musik: Nathaniel Méchaly Altersempfehlung: ab 16